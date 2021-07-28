Выехавшего на встречную полосу водителя маршрутного автобуса оштрафовали в Воронеже

Момент нарушения Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Нетерпеливого 65-летнего водителя маршрутного автобуса в Воронеже оштрафовали на 5000 рублей. 25 июля примерно в 15:30 около дома № 25 по улице Олеко Дундича он выехал на встречную полосу - то есть нарушил требование п. 9.1.1 ПДД РФ.

Инцидент с автобусом «ГАЗ», объезжающим не по закону другие автомобили, записал один из водителей, а позже опубликовал в социальных сетях. Инспекторы провели с водителем разъяснительную беседу, чтобы впредь он не нарушал правила.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, то можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.