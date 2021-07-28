Медики рассказали о состоянии пассажира, из-за которого экстренно сел самолет в Воронеже

Бригада центра медицины катастроф​ в стабильном состоянии привезла пассажира в больницу Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Бригада центра медицины катастроф в стабильном состоянии привезла пассажира, из-за которого экстренно совершил посадку в воронежском аэропорту самолет, в приемное отделение областной больницы (ВОКБ №1). После дообследования молодой мужчина был переведен в другую больницу города.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, острое нарушение мозгового кровообращения не подтвердилось. Инсульта у мужчины не было.

Напомним, самолет авиакомпании «Победа» летел из Минеральных вод в Москву. Он должен был приземлиться в столичном аэропорту Внуково в 14:15, а вместо этого сел в Воронеже в 13.38.

Ранее, 26 июля, самолет Belavia, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. У него отказал один из двух двигателей. Сначала пилоты собирались его посадить в воронежском аэропорту, однако потом переменили решение и полетели в Москву. Лайнер в итоге благополучно приземлился в Домодедово.