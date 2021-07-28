В Воронеже суд оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за реабилитацию нацизма в соцсетях

Воронежский областной суд оштрафовал на 100 тысяч рублей 26-летнего уроженца Ярославской области. Он признан виновным в реабилитации нацизма ( ч.1 ст. 354.1 УК РФ).

В конце декабря 2019 года парень гостил в Воронеже. Используя свою учетную запись в социальной сети, он разместил материалы, которые, согласно заключениям экспертов, содержат признаки положительной оценки деяний нацистских преступников. В январе 2020 года на личной странице он разместил публикации аналогичного характера.

Как ранее сообщал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Андрей Шевелев, обвиняемый признал вину.