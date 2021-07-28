Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 11:49

В Воронежской области к 28 июля коронавирус обнаружили еще у 477 людей

За день с последствиями болезни не справились 20 жителей региона
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Общее число человек, столкнувшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Воронежской области достигло 102 564. Только за последние сутки вирус обнаружили у 477 людей. Такие данные 28 июля приводит региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество выздоровевших - 95 329. За последний день медики выписали 292 воронежцев.

К сожалению, к 28 июля скончались еще 20 жителей региона. Общее число умерших - 4 320.

Тем временем первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в регион - 13 900 доз. Сейчас происходит выдача препарата со склада в медицинские организации города и области.