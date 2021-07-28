Мошенники в Воронежской области придумали новый способ «развода» ищущих работу людей

45-летний житель Нижнедевицкого района в середине июля нашел в интернете объявление о трудоустройстве с возможностью дистанционной работы менеджером по продажам. Он попытался связаться с работодателем.

Во время беседы с «работодателем» мужчина рассказал, что у него есть доверительный счет в банке с лимитом 400 тысяч рублей. Его собеседник поставил условие, что для работы в его организации необходимо обнулить этот счет и предложил перевести деньги на представленные телефонные номера.

В течении восьми дней мужчина в надежде получить работу снимал со своего счета по 50 тысяч рублей и переводил деньги на незнакомые ему реквизиты. «Работодатель» убедил его еще и оформить потребительский кредит на 220 тысяч рублей для уплаты различных страховые платежей для трудоустройства. Потерял таким образом мужчина 620 тысяч рублей. Связь с мошенниками вскоре прервалась... Мужчине оставалось лишь обратиться в полицию.

Только за прошедшие сутки в Воронежской области мошенники обманули 12 человек - те потеряли в общей сумме около трех миллионов рублей.