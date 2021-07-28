В Воронежскую область привезли первую партию вакцины «Спутник Лайт»

Введение препаратов при иммунизации против COVID-19 проходит без оценки уровня антител Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в регион - 13 900 доз. Сейчас происходит выдача препарата со склада в медицинские организации города и области. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Эта вакцина однокомпонентная, она будет доступна для повторной вакцинации граждан, сделавших себе прививку от коронавируса более шести месяцев назад. А также для переболевших COVID-19 более шести месяцев назад, - объясняют в облздраве.

Введение препаратов при иммунизации против COVID-19 проходит без оценки уровня антител. По данным облздрава, к 28 июля в регионе иммунизировано 523 688 человек, из них 412 010 - получили обе дозы вакцины.

Ранее мы писали, что областные власти начали подготовку к ревакцинации от ковида. В частности, медики должны подсчитать всех, кто в ней нуждается.