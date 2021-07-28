В Воронеже зарегистрировали редкую болезнь

Фото Алексея Булатова Фото: из архива «КП»

У четверых воронежцев выявили редкую болезнь – лихорадку Западного Нила. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Никто из заболевших за пределы области не выезжал, все заразились в результате укусов комаров в районе Тенистого и на водохранилище.

Лихорадка Западного Нила – инфекционное заболевание, вирус которого передается через укусы комаров и клещей. Раньше болезнь регистрировалась лишь в станах Азии, но с изменением климата стала проявляться и в средней полосе России.

Признаками лихорадки Западного Нила является резкое повышение температуры до 38-40 градусов, головная боль и боль в мышцах, чувство усталости, снижение аппетита. Лихорадочный период продолжается в среднем 5-7 дней, хотя может быть и очень коротким — 1-2 дня. Лихорадка отличается волнообразным течением с периодическими ознобами и повышенной потливостью. Летальность от болезни составляет около 5%. При первых симптомах необходимо обращаться к врачу.