Под Воронежем электрики искусственно затягивали подключение частных домов к сетям

Работники прокуратуры проверили информацию о многочисленных фактах затягивания ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» сроков направления проектов договоров и технических условий для присоединения частных домов к электрическим сетям. В результате этой бумажной волокиты люди вынуждены были долго ждать, чтобы им провели свет.

Прокуратура района возбудила в отношении руководителей Рамонского, Новоусманского районных электросетей административные дела. Они подпадают под ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ «Нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения к электрическим сетям».

Дела направили для рассмотрения в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.