В Воронежской области будут судить наркоторговцев, перевозивших три килограмма «синтетики»

Довезти наркотики до Ростовской области курьеры не смогли. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Богучарские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 35 и 36-летнего жителей Ростовской области. Их обвиняют в перевозке крупной партии наркотиков.

Следователи выяснили, что они купили смертоносную отраву и забрали ее в тайнике в подмосковном лесу. И планировали перевезти наркотики по трассе «Дон» в Ростовскую область. Но на 741 километре их задержали в ходе совместной операции полиции и ФСБ.

В автомобиле наркокурьеров во время обыска нашли в воздухоотводах передней панели три свертка с веществами светлого цвета, перемотанных скотчем. А в корпусе воздушного фильтра под капотом обнаружили еще четыре с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это около 2,7 кг N-метилэфедрона и более 300 граммов синтетического наркотика MDMA, известного как «экстази».

- В ходе расследования наркоторговцы полностью признали свою вину. И рассказали, что планировали оборудовать тайники в Ростовской области, а первой точкой маршрута должен был стать город Каменск-Шахтинский. Их дело будут рассматривать в Богучарском районном суде, - сообщили в региональном ГУ МВД.