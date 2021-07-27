В Воронеже Северный лес благоустроят к середине 2023 года

Судьбу забора в Северном лесу повторят и другие незаконные строения, находящиеся там. . Фото: Максим ГОРОХОВ

К середине 2023 года памятник природы «Северный лес» совершенно преобразится. Это пообещали в региональном департаменте экологии.

По словам руководителя департамента Натальи Ветер, через два года в рамках проекта благоустройства в лесу сделают асфальтовые тропинки с освещением, установят скамейки и урны, оборудуют детскую площадку, хоккейную коробку и место для выгула собак. При этом демонтирует все существующие объекты.

Северный лес в 2020 году стал предметом серьезного конфликта. В нем неожиданно появился забор, за которым начали вырубать деревья. В конце концов во время стихийного митинга ограждение повалили. Но до этого противостояние местных жителей с охранниками закончилось стрельбой. Сейчас время от времени на соснах появляются загадочные отверстия. Многие местные жители уверены, что так деревья травят.

В июне 2021 года губернатор Александр Гусев придал Северному лесу статус памятником природы, а занимаемую им площадь в 51,57 га – особо охраняемой природной территорией областного значения. Там запретили капитальное строительство.