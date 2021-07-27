В центре Воронежа семья с маленьким ребенком еле выбралась из застрявшего лифта

После этого ЧП женщине страшно даже вызывать лифт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В паблике «Типичный Воронеж» разместили жуткую историю, случившуюся в доме № 11 на улице Куколкина. Женщина рассказала, что она с мужем и грудным ребенком застряла в лифте. Вытащить их долго не могли. Лифтеры не реагировали. На помощь пришли только некие ремонтники. Когда лифт открылся, семье пришлось пролезать в проем между стеной и лифтом и передавать месячного ребенка на высоте больше трех метров. Женщина боится представить, что бы случилось, если б нога соскользнула.

В УК «Дом» заявили, что лифт не падал, а просто остановился на уровне нежилого второго этажа. Как заявили в управляющей компании, семье оперативно оказали помощь. Видимо, это и были те «ремонтники», которые «подставили свои плечи, чтобы мы смогли выбраться», как выразилась автор пугающего поста.