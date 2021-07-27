В Воронежской области опубликовали карту самых привитых от «ковида» районов

Вакцинацию прошли почти 400 тысяч жителей Воронежской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сети опубликовали карту вакцинации районов Воронежской области.

Больше всего привились жители Лискинского района – 16484 человека. На втором месте Россошанский – 15488. Третье на данный момент у Новоусманского – 14691.

Меньше всего вакцинированных в Терновском районе – 3029. Чуть больше их в Репьевском – 3625 и в Нижнедевицком – 3490.

На данный момент 497197 человек сделали первую часть прививки. А завершили вакцинацию 369741 человек.

Записаться на вакцинацию можно онлайн на главной странице портала «Госуслуги» или лично обратиться в медицинское учреждение, где есть прививочный пункт по «ковиду». Это можно сделать независимо от места прописки.