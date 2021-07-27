В Воронеже экстренно сел самолет, летевший из Минвод в Москву

Из самолета отправили в больницу пассажира, которому стало плохо. Фото: Константин ИВШИН

Во вторник, 27 июля, в воронежском аэропорту совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Победа», летевший из Минеральных вод в Москву. Он должен был приземлиться в столичном аэропорту Внуково в 14.15, а вместо этого сел в нашей воздушной гавани в 13.38.

В аэропорту пояснили, что одному из пассажиров стало плохо. Его увезли на машине Центра катастроф в одну из воронежских больниц. Вскоре после этого самолет снова взял курс на Москву.

Напомним, 26 июля самолет Belavia, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. У него отказал один из двух двигателей. Сначала пилоты собирались его посадить в воронежском аэропорту, однако потом переменили решение и полетели в Москву. Лайнер в итоге благополучно приземлился в Домодедово.