В Воронеже росгвардеец спас девушку, которая собиралась спрыгнуть с моста

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Воронежской области.

В Воронеже офицер ОМОНа спас 25-летнюю жительницу Курской области, которая собиралась спрыгнуть с моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии 27 июля. Их сотрудник ехал в неслужебное время по виадуку у Заставы и увидел, что девушка собирается нанести себе вред.

- Поднимаюсь на мост, вижу: стоит за перилами. Остановился, выбежал. Девушка как раз хотела прыгнуть, почти оттолкнулась, но я вовремя успел поймать ее и начал затаскивать обратно,- рассказал росгвардеец.

Позже выяснилось, что курянка только два дня находится в Воронеже. Поссорилась со своим молодым человеком, поэтому решилась на такой поступок. Омоновец довез девушку до поста ГИБДД по Курской области и передал автоинспекторам, чтобы те доставили ее домой.