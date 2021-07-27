Воронежский Союз архитекторов собираются банкротить

В региональный арбитражный суд подали заявление о признание банкротом ОО «Воронежская областная организация Союза архитекторов России». Его направили сотрудники МИФНС № 15.

Впрочем, до 23 августа иск рассматривать точно не будет. Дело в том, что к заявлению не были приложены доказательств того, что в Союзе архитекторов есть достаточно имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. Если эти документы не предоставят в указанный срок, все эти документы вернут назад в налоговую.