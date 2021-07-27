В Воронежской области до конца июля подсчитают всех, кто нуждается в ревакцинации

Первые воронежцы пройдут ревакцинацию уже в августе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Областные власти начали подготовку к ревакцинации от ковида. В частности, медики должны подсчитать всех, кто в ней нуждается. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Гусев главе регионального департамента здравоохранения Александру Щукину во вторник, 27 июля. Определить количество жителей области, подлежащих ревакцинации, нужно будет до 30 июля.

На данный момент первую часть прививки от коронавируса получили 513 тысяч жителей Воронежской области, а полностью ее сделали около 400 тысяч. В последнее время возникли проблемы с поставкой вакцины. Возможно, их помогут решить недавние поставки 27,6 тысяч доз «Спутника V», 7,1 тысячи - «ЭпиВакКороны» и 2,3 тысячи - препарата «КовиВак».

У первых привившихся срок ревакцинации наступит в августе.