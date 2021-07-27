Ребята из воронежских детдомов смогут бесплатно получать популярные журналы

Сотрудники управления Росреестра по Воронежской области оформили подписки на журналы детским социальным учреждениям области, которым было необходимо пополнить библиотеки. Теперь дети смогут получать минимум по четыре современных журнала.

Среди нуждающихся оказались пять воронежских детских центров: Дом ребенка №1, Детский дом города Воронежа, Школа-интернат для детей сирот, областной специализированный дом ребенка, социальный приют для детей и подростков, - и два районных: Новоосиновская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ, Богучарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Суть акции «Дерево добра» в том, что любой желающий может подписать на печатные издания нуждающуюся семью с детьми, детский дом, дом престарелых или ветеранов Великой Отечественной войны. Пополнить новыми подписными изданиями можно библиотеки любых социальных учреждений.