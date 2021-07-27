Молочный комбинат «Воронежский» оказался беззащитным перед пожаром

На молочном комбинате оказались большие проблемы с пожарной сигнализацией. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района проверили, как соблюдается пожарная безопасность, на молочном комбинате «Воронежский».

Оказалось, что производственный цех комбината не оборудован внутренним пожарным водопроводом. На складах нет автоматических систем пожарной сигнализации, пожаротушения, вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. В отделе оптовой торговли невозможно свободно открыть двери эвакуационного выхода.

По результатам проверки прокуратура района предъявила иск в суд к ПАО Молочный комбинат «Воронежский» об устранении нарушений требований пожарной безопасности.