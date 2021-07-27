В Воронежской области поймали московского мошенника

Московскому аферисту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Россошанские полицейские задержали 49-летнего жителя Московской области. Ее подозревают в хищении денег путем обмана.

В октябре 2019 года 55-летний житель Россоши разместил в интернете объявление о поиске мастера, который установит забор во дворе его дома. На объявление откликнулся мужчина, который в 2019 году подрабатывал в Россошанском районе. Он приехал к дому, оценил объем работ и потребовал заплатить ему 15 тысяч рублей. Получив эту сумму, он уехал, обещая вскоре приступить к работе. Но потом оборвал все контакты и уехал в Московскую область.

Россошанец понял, что его обманули, и написал заявление в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Полицейские не сразу нашли афериста. И лишь недавно его задержали в городе Сергиев Посад и доставили в Россошанский район. При беседе с сотрудниками полиции он признал свою вину и полностью возместил ущерб потерпевшему. До суда его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.