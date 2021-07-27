В Воронежской области поймали банду, совершившую 17 краж

Двух братьев посадили в колонию строгого режима, еще один вор отсидит срок в обычном месте лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Лискинском районном суде вынесли приговор в отношении троих жителей Острогожского района в возрасте от 22 до 25 лет. Их признали виновными в серии краж.

Воры в основном похищали аккумуляторы с большегрузов, а также магнитолы и видеорегистраторы с легковых машин. На дело шли ночью. В машины залезали, повреждая их капоты.

С апреля по май 2020 года эти трое молодых людей совершили 17 краж. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Воры действовали в двух районах Воронежской области. Было несколько краж и в Белгородской области.

Стражи порядка задержали банду воров в Острогожском районе. В отделе полиции они признали свою вину и сказали, что аккумуляторы продавали знакомым или в другие места, где за них можно было быстро получить деньги.

- Суд назначил 2,5 года колонии-поселения одному из воров, учитывая, что раньше он не привлекался к уголовной ответственности. К четырем годам колонии общего режима приговорили еще одного мужчину, а его брат получил 3,5 года. Оба молодых человека ранее были судимы, - рассказали в региональном ГУ МВД.