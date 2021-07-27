В Воронежской области на утро 27 июля от коронавируса умерли 25 человек

Число заболевших коронавирусом за сутки по-прежнему близко к очень тревожной цифре 500. Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили статистику по заболеваниям за последние сутки. На утро вторника, 27 июля, заразились «ковидом» еще 476 человек. Это чуть меньше, чем 26 июля. Тогда новых больных было 478. Всего число больных в Воронежской области за все время эпидемии достигло 102 087.

Выздоровели 297 человек. Это чуть больше, чем на утро 26 июля. Тогда коронавирус победил 291 житель Воронежской области. Всего справившихся с болезнью стало 95 037 человек.

Но самое страшное – вновь взмыли вверх показатели смертности. На утро 27 июля стало известно об еще 25 умерших от «ковида» (26-го было 14). Всего COVID-19 свел в могилу уже 4300 жителей Воронежской области.