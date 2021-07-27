Воронежцы пожаловались на плохую работу маршрутки

Если информация о задержке автобуса подтвердится, перевозчику грозит штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местные жители пожаловались на то, что вынуждены долго ждать автобус № 7с, едущий по маршруту: улица Перхоровича – «Тополя-2». В частности, на остановку «Завод ГОО» он не приходил полчаса. Люди были вынуждены ехать до нужного им места с пересадками.

В мэрии пояснили, что автобус № 7с – маршрут сезонный. Работает он с апреля по октябрь. Маршрут обслуживает перевозчик «Отдых+». И состоит он из всего одного автобуса.

- Тем не менее это не дает повод отклоняться от графика. Каждый день обнаруженных нарушений обойдется перевозчику в тысячу рублей штрафа, - сообщили в городской администрации.