Под Воронежем автоледи протаранила телегу

"Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 26 июля, в 00.50 на дороге Курск-Борисоглебск-Курбатово-Землянск в Семилукском районе случилось ДТП. 34-летняя женщина, рулившая «Ладой», ехала со стороны Землянска в направлении села Курбатово. И врезалась в двигавшуюся впереди гужевую повозку, которой управлял 28-летний мужчина. Он получил серьезные травмы.

Все, что осталось от гужевой повозки. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Мужчину отвезли в больницу. Женщина, рулившая «Ладой», от медицинского обследования на состояние опьянения отказалась. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.