На Нововоронежской АЭС прошли соревнования добровольных пожарных формирований

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Участники сдавали теоретическую часть и пробежали эстафету, которая включала 4 этапа для женщин и 5 – для мужчин. Этапы включали вызов пожарного расчёта по телефону, прохождение полосы препятствий, облачение в защитные комплекты, тушение различных возгораний. Учитывалось общее время, в случае ошибок команды получали штрафные очки.

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«Конечно, это спортивное мероприятие, но для нас главное убедиться, умеет ли персонал пользоваться первичными средствами пожаротушения. Мы стараемся вызвать у людей интерес, мотивировать их попробовать на практике противостоять этой стихии», – отметил судья соревнований, инструктор отдела спецподготовки Нововоронежского филиала АНО ДПО «Техническая Академия Росатома» Андрей Саввин.

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На Нововоронежской АЭС пожарные дружины есть в каждом подразделении, и соревнования между ними проходят ежегодно. В итоге победители этого года распределились следующим образом.

Среди мужских команд 1 место – у электрического цеха, 2 место – цех централизованного ремонта, 3 место занял цех по обращению с радиоактивными отходами. Среди женских команд 1 место – у цеха централизованного ремонта, 2 место – цех обеспечивающих систем, 3 место заняло управление производственно-технической комплектации.

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По результатам соревнований будет сформирована сборная команда Нововоронежской АЭС, которая в сентябре выступит на первенстве Концерна «Росэнергоатом» на Кольской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС