Под Воронежем Следственный комитет заинтересовался, почему пожилые сельчане чинили дорогу за свой счет

Сотрудники Следственного комитета проверят возможные недоработки местных чиновников, которые привели к такой ситуации. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию о том, что в селе Вознесеновка, относящегося к «кусту» села Лосево Семилукского района, пожилые люди вынуждены были тратить свои деньги на ремонт участка дороги на улице Донской. Он был в таком состоянии, что к домам не могла проехать ни скорая, ни пожарная машины. Внимание властей к этой проблеме привлекли общественники.

- Организована доследственная проверка. В рамках нее будут опрошены местные жители, должностные лица органов местного самоуправления и иных компетентных структур, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. - Также наши сотрудники изучат относящуюся к этой ситуации документацию. Кроме того, будут проверены факты возможного ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами местных органов власти в части организации ремонта дороги и обеспечения транспортной доступности к жилым домам.