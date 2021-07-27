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Общество27 июля 2021 10:35

Под Воронежем Следственный комитет заинтересовался, почему пожилые сельчане чинили дорогу за свой счет

Выхода у людей не было – к ним даже не могла проехать «скорая»
Артем ИЛЬИН
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Сотрудники Следственного комитета проверят возможные недоработки местных чиновников, которые привели к такой ситуации.

Сотрудники Следственного комитета проверят возможные недоработки местных чиновников, которые привели к такой ситуации.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию о том, что в селе Вознесеновка, относящегося к «кусту» села Лосево Семилукского района, пожилые люди вынуждены были тратить свои деньги на ремонт участка дороги на улице Донской. Он был в таком состоянии, что к домам не могла проехать ни скорая, ни пожарная машины. Внимание властей к этой проблеме привлекли общественники.

- Организована доследственная проверка. В рамках нее будут опрошены местные жители, должностные лица органов местного самоуправления и иных компетентных структур, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. - Также наши сотрудники изучат относящуюся к этой ситуации документацию. Кроме того, будут проверены факты возможного ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами местных органов власти в части организации ремонта дороги и обеспечения транспортной доступности к жилым домам.