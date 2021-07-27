Воронежский ресторатор победил русскую мафию в Индонезии

Свой ресторан ресторатор из Воронежа, переехавший на Бали, отстоял от бандитов с трудом. Фото: Инстаграм.

На своей странице в Инстаграм воронежский ресторатор Роман Голубятников, переехавший в Индонезию на остров Бали, рассказал историю, которая могла бы стать сюжетом для криминального фильма.

По словам Романа, на Бали много лет действует некая банда русских, работающих в сговоре с индонезийской полицией. Занимается она тем, что вымогает деньги у туристов. А также у бизнесменов – выходцев с России.

На Романа «наехали» так. К нему в ресторан пришли несколько мужчин и женщина вместе с местными полицейскими. И по выдуманному предлогу конфисковали большую часть алкоголя, а потом стали требовать отдать им 200 миллионов рублей (что на наши деньги 1 миллион рублей). В случае отказа обещали подбросить наркотики и посадить в тюрьму на пожизненный срок. Причем, как утверждает Голубятников, это была не пустая угроза, многие люди реально безвинно попали за решетку.

Однако уроженец Воронежа с проблемой справился. Правда, как он это сделал, объяснил достаточно расплывчато:

- Мы в течении нескольких дней и после сложных переговоров (милиция, военные, какие-то полубандиты) получили обратно все, что конфисковали без претензий к нашей стороне. Как бывает в таких историях, у меня появилось очень много новых и разных друзей.