В Воронеже на фото попали первые полеты на троллее с Чернавского моста

Полеты на троллее выглядят весьма захватывающе. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Андрей Парфенов разместил фото первых пробных полетов на троллее. Испытатели, проводившие тесты системы безопасности, парили над водохранилищем на подвесном крюке со страховкой. Спуск с крыши ресторана «1586» на дамбу Чернавского моста получается довольно стремительный.

Необычный аттракцион планируют открыть 1 августа. В будние дни удовольствие прокатиться на троллее обойдется в тысячу рублей, в выходные – в 1200. В стоимость билета включен проезд назад с Чернавской дамбы на электролодке.