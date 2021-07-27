Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 8:31

В Воронеже на фото попали первые полеты на троллее с Чернавского моста

Пока они еще пробные, аттракцион планируют открыть 1 августа
Артем ИЛЬИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полеты на троллее выглядят весьма захватывающе.

Полеты на троллее выглядят весьма захватывающе.

Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Андрей Парфенов разместил фото первых пробных полетов на троллее. Испытатели, проводившие тесты системы безопасности, парили над водохранилищем на подвесном крюке со страховкой. Спуск с крыши ресторана «1586» на дамбу Чернавского моста получается довольно стремительный.

Необычный аттракцион планируют открыть 1 августа. В будние дни удовольствие прокатиться на троллее обойдется в тысячу рублей, в выходные – в 1200. В стоимость билета включен проезд назад с Чернавской дамбы на электролодке.