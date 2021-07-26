Из-за массовой аварии в центре Воронежа образовалась пробка

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Вечером в понедельник на улице Ленина в районе остановки «Динамо» столкнулись одна за другой пять машин. Фотографию с места ДТП разместили в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло на светофоре. Его причиной, скорее всего, стало несоблюдение дистанции и скоростного режима.

Участники полностью заняли одну из полос движения. В результате на протяжении улицы в сторону Северного моста образовался внушительный затор.

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