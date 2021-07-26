В Воронеже начальник участковых отправил мужчину в психушку, чтобы ограбить его квартиру

Оборотню в погонах грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Шокирующие вещи творил 45-летний начальник отдела участковых и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Левобережного района.

По данным следствия, в апреле 2018 года полицейский узнал, что у гражданина, живущего на обслуживаемом им участке, после продажи квартиры, доставшейся ему от умерших родителей, есть крупная сумма денег. Чтобы завладеть ими, страж порядка создал мнимые, не соответствующие действительности основания для помещения владельца квартиры в психиатрический стационар. А потом незаконно вскрыл замок чужой квартиры и украл там 30 тысяч рублей.

Полицейский после этого подумал, что нашел не все деньги, и большая их часть все еще лежит в квартире. Через три дня он снова решил туда наведаться. Для этого дела ему потребовалась помощь 35-летнего знакомого. Тот под видом хозяина квартира вызвал службу аварийного вскрытия замков.

Сотрудник службы, убедившись в личности хозяина и факте его проживания в квартире со слов полицейского, вскрыл дверь квартиры. Но найти деньги во второй раз вновь не удалось. Дело в том, что настоящий хозяин квартиры был выписан раньше, чем предполагал оборотень в погонах. И, вернувшись домой, застав полицейского и его приятеля у двери своей квартиры. Те вынуждены были удалиться.

Однако начальник отдела участковых не унимался. Он предположил, что мужчина, благополучно вышедший из психушки, хранит деньги на своих банковских счетах. Тогда полицейский с помощью соучастника похитил его паспорт. Потом вклеил в него другую фотографию. И, выдавая себя за владельца счета, похитил в банке 760 тысяч рублей.

Кроме того, в апреле 2018 года, начальник отдела участковых узнал, что в больнице умер одинокий гражданин, ранее проживавший на поднадзорной ему территории. Полицейский подделал паспорт покойного, выписал его из квартиры и переоформил жилье. Его вскоре продали за 1 млн 600 тысяч рублей, а деньги были поделены между стражем порядка и его подельником. Однако в 2019 году все эти махинации выплыли наружу. Начальника отдела участковых задержали.

В полиции по этой ситуации дали такой комментарий:

- Приказом УМВД России по городу Воронежу данный сотрудник в июне 2019 года уволен из органом внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД.

- В отношении бывшего полицейского возбудили уголовное дело по массе статей УК, карающих за превышение должностных полномочий, кражу, мошенничество с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере, организацию похищения паспорта. 26 июля его направили в Левобережный районный суд. Бывшему участковому грозит до шести лет лишения свободы. Его приятеля обвиняют только в покушении на кражу, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.