В Воронежской области беспилотник помог найти троих нарушителей противопожарного режима

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Бутурлиновском районе Воронежской области сотрудники МЧС провели профилактический рейд с привлечением беспилотной авиации. Пожарный дозор организовали в Гвазденском, Клеповском, Пузевском сельских поселениях.

Беспилотник помог обнаружить очаги открытого огня и выявить нарушителей особого противопожарного режима. Трех местных жителей, которые разожгли костры, оштрафовали.

В ГУ МЧС по Воронежской области напомнили, что с 15 апреля на территории Воронежской области установлен особый противопожарный режим. Это значит, что разведение костров строго запрещено!

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101»

Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.