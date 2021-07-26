В Воронеже ищут мужчину, подозреваемого в убийстве старшего брата

Андрея Волокитина объявили в федеральный розыск. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

9 июля в доме на улице Репненской Железнодорожного района разыгралась кровавая драма. Около 22.30 поссорились два брата 27 и 34 лет. Да так, что младший схватил ружье и дважды выстрелил в старшего. Мужчина от ранений умер. А его брат скрылся.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы). Они просят всех воронежцев помочь в его поимке.

В убийстве подозревают Андрея Волокитина. Его объявили в федеральный розыск. Тех, кто знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 8(473)222-91-92, 8(473)269-69-50, 8-999-435-32-00, 8-999-435-83-24 или 02. Конфиденциальность гарантирована.