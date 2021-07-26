Из воронежского киоска изъяли партию пива, которое продавалось незаконно

Фото управы Ленинского района

В переулке Балтийском сотрудники совместного рейда с участием полиции и представителей управы Ленинского района обнаружили киоск, торгующий пивом, что является грубым нарушением закона. На прилавке оказалось несколько десятков бутылок алкогольной продукции.

За это нарушение предусмотрен административный штраф на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, а на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. В итоге из торговой точки изъяли несколько десятков бутылок пива, а на индивидуального предпринимателя составили административный протокол.

Кроме крупного штрафа владельцу торговой точки грозит еще и расторжение договора на размещение киоска.

- В свое время мы объявили Ленинский район территорией свободной от нелегального алкоголя. Общественность поддержала нашу инициативу. Активисты регулярно сообщают нам о вскрытых фактах нарушения закона, и теперь они беспощадно пресекаются, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.