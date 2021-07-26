Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 17:11

За полгода воронежцев оштрафовали на 20 миллионов за неоплату парковки

Горожан стали никазывать в два раза чаще
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Заместитель главы Воронежа Марина Плиева рассказала, что административные комиссии стали чаще накладывать штрафы на автомобилистов за неоплату парковки. Особенно на территории Центрального и Ленинского районов. Для этого в каждой комиссии добавили по одному дополнительному сотруднику.

По словам вице-мэра, за полгода комиссии вынесли более 25 тыс. постановлений о наложении штрафов на общую сумму около 20 млн рублей.

- Одна комиссия теперь в среднем выносит около 1 тыс. постановлений в неделю, по сравнению с началом года темпы сейчас выросли почти вдвое, – отметила Марина Плиева.