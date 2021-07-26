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Происшествия26 июля 2021 16:21

В воронежском кафе в драке один посетитель сломал другому нос и разбил голову

25-летнему воронежцу грозит уголовный срок
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемого задержали на следующий день

Подозреваемого задержали на следующий день

Фото: из архива «КП»

24 июля в воронежскую больницу доставили 31-летнего жителя Эртильского района. Пациента госпитализировали прямиком из кафе, расположенного на улице Кольцовской. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга и перелом носа, о чем тут же сообщили в полицию.

Полицейские восстановили картину происшествия. Потерпевший отдыхал в кафе, около 3 часов ночи в ходе распития спиртных напитков между ним и другим посетителем произошел конфликт на почве личной неприязни. Завязалась драка, один ударил другого в голову, от чего последний упал, ударившись головой об асфальт. После этого нападавший поспешил скрыться.

Вскоре его нашли его на улице Антонова-Овсеенко. Подозреваемым оказался 25-летний воронежец, который в отделе полиции дал признательные показания.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиненные пострадавшему увечья квалифицируются, как тяжкий вред здоровью.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкция по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.