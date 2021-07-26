Воронежский «Факел» победой над «Томью» продлил беспроигрышную домашнюю серию до 19 матчей

Выигрыш у "Томи" заставил вспомнить все рекорды "Факела" по домашним победам. Фото: с сайта ФК "Факел"

Победив «Томь» 2:0, «Факел» не только вышел на третье место в ФНЛ, но и продлил беспроигрышную серию до 19 матчей. Чтобы довести их число до круглой цифры 20, достаточно не проиграть «Акрону» из Тольятти 8 августа.

А вот, чтобы установить новый рекорд, придется изрядно потрудиться. Старый равен 22 играх в сезонах 1995 и 1996 годов, если считать розыгрыши первой лиги (ныне ФНЛ). Чтобы его превзойти, надо не уступить волгоградскому «Ротору» 21 августа, «Краснодару-2» 5 сентября и красноярскому «Енисею» 15 сентября.

Рекорд же по всем лигам установить будет намного сложнее. Он равен 34 домашним матчам без поражений. Серия длилась с 2013 по 2015 годы во время выступления «Факела» в первенстве зоны «Центр» ПФЛ.

Еще менее доступным выглядит рекорд в чемпионатах/первенствах СССР. «Факел» с 1977 по 1979 годы провел 37 домашних матчей без проигрышей (без учета проигранной харьковскому «Металлисту» серии пенальти во встрече за право перехода в первую лигу 10 ноября 1978 года).