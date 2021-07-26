За два года существования воронежский Центр охраны животных спас больше 700 жизней

Фото Центра охраны животных "Наша природа"

Воронежский центр охраны животных «Наша природа» отмечает двухлетие. Возраст, вроде, невелик, но за это время специалисты центра спасли не менее 700 пострадавших животных. Чаще всего это птицы и летучие мыши. Приносят к зоологам и млекопитающих – ежей, лис. Бывают даже черепахи. А еще специалисты проводят огромную консультационную и научную работу. За время существования Центра его сотрудники проконсультировали 1057 жителей региона!

- Всё началось с летучих мышей. В университете я писала диплом по рукокрылым, поэтому изначально я помогала именно им, - рассказала руководитель АНО «Наша природа» Елена Шерстяных. - Так я всё больше проникалась проблемами летучих мышей, их уязвимостью, незащищённостью… Им негде жить, они прилетают ближе к людям, а те их убивают из-за ненависти или страха, которые порождаются кучей мифов и ложной информацией. Оказалось, что в не менее плачевные ситуации попадают практически все дикие животные. Если они в беде или травмировались, то нашедшим их людям обратиться некуда. Никакие организации, государственные или частные, не помогают в таких случаях. Поэтому по всей России и за рубежом возникают некоммерческие организации – Центры реабилитации. Правда, мы работаем немного шире: помимо реабилитации у нас заявлены ещё несколько направлений, поэтому более правильное название – Центр охраны животных.

Сейчас в Центре содержатся около 150 животных. Это стрижи и хищные птицы – пустельги, осоед, неясыти, чеглок, канюки, коршун, домовый сыч, филин. Кроме них есть несколько болотных черепах, енотовидная собака и лис Майлз – любимчик подписчиков Центра.