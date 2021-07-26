В Воронежской области водитель спутал алкоголь с энергетиком и устроил смертельное ДТП

Водителя посадили на пять лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Россошанском районе вынесли приговор 26-летнему водителю. Его судили за нарушение правил в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В октябре 2020 года мужчина взял машину у своего отца и поехал домой. По пути, по его словам, выпил алкогольный коктейль, спутав его с энергетиком, в котором градусов нет. В итоге он не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в другой автомобиль, где ехали двое – водитель и пассажир. Мужчина, сидевший за рулем, погиб.

- 26-летнего водителя приговорили к пяти годам колонии. На 2,5 года его лишили прав, - рассказали в прокуратуре Россошанского района. - Кроме того, с его отца за то, что он отдал сыну автомобиль без надлежащего оформления, взыскали компенсацию морального вреда в общей сумме 1 млн 300 тысяч рублей в пользу супруги и маленькой дочки погибшего.