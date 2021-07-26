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Происшествия26 июля 2021 14:23

В центре Воронежа столкнулись мотоцикл и «Тойота»

Байкер в больнице
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В понедельник около 9 часов утра на пересечении проспекта Революции и улицы Коммунаров произошло ДТП с участием мотоцикла. По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, столкнулись «Тойота» под управлением 68-летнего воронежца и мотоцикл «Хонда» с 35-летним водителем за рулем.

В результате ДТП байкер получил телесные повреждения различной степени тяжести. С места аварии его в больницу забрала «скорая».

По факту ДТП в полиции организовали проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.