Под Воронежем разбойник не смог отобрать машину у глухонемого таксиста

Глухонемой таксист смог справиться с вооруженным преступником. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рамонском районе вынесли приговор 40-летнему мужчине. Его признали виновным в разбое с применением оружия.

В октябре 2020 года в селе Ямное Рамонского района этот субъект вызвал такси. Приехала машина с глухонемым водителем. Пассажир решил, что у него можно легко отобрать автомобиль. Тем более, что при себе у него был нож.

Пассажир напал на таксиста и ранил его ножом. Однако глухонемой водитель оказался крепким орешком. Он сумел, удерживая одной рукой лезвие ножа, другой вытолкать преступника из салона машины. И нажал на газ. Потом обратился в больницу и написал заявление, чтобы привлечь разбойника к ответу.

- Суд приговорил нападавшего на таксиста на четыре года два месяца колонии строгого режима. После освобождения еще год будет действовать ограничение свободы. Кроме того, осужденный обязан будет выплатить раненому им таксисту 70 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Рамонского района.