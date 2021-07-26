В Воронежскую область поступила очередная партия вакцин от коронавируса

Вакцина поступит на пункты прививки в ближайшее время Фото: из архива «КП»

Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил о поступлении очередной партии вакцин для профилактики коронавируса. Так, по данным ведомства, в регион пришли 27,6 тыс. доз вакцины «Спутник V», 7,1 тыс. доз «Эпивака» и 2,3 тыс. доз «Ковивака».

- Сейчас происходит выдача препарата со склада в медицинские организации города и области, - рассказали в пресс-службе департамента.

По данным ведомства, на 26 июля прививки от коронавируса получили 513 тысяч жителей Воронежской области, в том числе 398 тысяч – обе дозы.