В Воронеже направили в суд дело отчима, часто избивавшего двухлетнего мальчика

За систематические избиения двухлетнего мальчика его отчиму грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

До суда дошло уголовное дело 30-летнего воронежца, избивавшего своего двухлетнего пасынка.

По данным следствия, этот субъект жил со знакомой и ее двухлетним сыном с весны 2020 года, потом он женился. Неизвестно почему, но отчим невзлюбил малыша. И когда матери не было дома, часто напивался и бил беспомощного мальчика. Впрочем, он поднимал руку на ребенка и в трезвом виде. А один раз избил малыша на улице. Эта гнусная расправа попала на видеокамеру. Запись послужила неопровержимым доказательством вины отчима.

- Мужчину арестовали, он признал свою вину. Дело будут рассматривать в Левобережном районном суде. За побои в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, отчиму грозит до семи лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.