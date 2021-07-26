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Происшествия26 июля 2021 13:25

В Воронеже направили в суд дело отчима, часто избивавшего двухлетнего мальчика

Он измывался над ребенком, когда жена уходила
Юрий КОЗЛОВ
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За систематические избиения двухлетнего мальчика его отчиму грозит до семи лет лишения свободы.

За систематические избиения двухлетнего мальчика его отчиму грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

До суда дошло уголовное дело 30-летнего воронежца, избивавшего своего двухлетнего пасынка.

По данным следствия, этот субъект жил со знакомой и ее двухлетним сыном с весны 2020 года, потом он женился. Неизвестно почему, но отчим невзлюбил малыша. И когда матери не было дома, часто напивался и бил беспомощного мальчика. Впрочем, он поднимал руку на ребенка и в трезвом виде. А один раз избил малыша на улице. Эта гнусная расправа попала на видеокамеру. Запись послужила неопровержимым доказательством вины отчима.

- Мужчину арестовали, он признал свою вину. Дело будут рассматривать в Левобережном районном суде. За побои в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, отчиму грозит до семи лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.