В Воронеже завершилось расследование «пьяного» ДТП, в котором пострадала 25-летняя пассажирка «Вольво»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего воронежца, в пьяном состоянии устроившего ДТП на Ленинском проспекте.

По версии следствия, 29 апреля 2020 года около пяти часов утра обвиняемый,будучи в нетрезвом состоянии, катал на автомобиле «Вольво S80» компанию из троих пассажиров. Двигаясь в средней полосе по проезжей части Ленинского проспекта со стороны ул. Героев Стратосферы в направлении пер. Ольховый, водитель на перекрестке с улицей Полины Осипенко врезался в остановившийся на красный свет грузовик МАЗ. После удара «ВОЛЬВО S80» в неуправляемом заносе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с припаркованными автомобилями «Ивеко DAILY 70C15» , «Мерседес Бенц Е200», и дорожным ограждением.

В результате аварии пострадала 25-летняя автомобиля «Вольво». Девушка получила телесные повреждения, которые в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

- На предварительном следствии обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, возместил ущерб потерпевшей в полном объеме, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас уголовное дело передали в суд.