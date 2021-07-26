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Происшествия26 июля 2021 12:47

В Воронеже эвакуировали людей из торгового центра «Арена»

Тревога оказался ложной – просто задымился гриль в кафе
Юрий КОЗЛОВ
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Сигнализация сработала правильно, но пожара не было.

Сигнализация сработала правильно, но пожара не было.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером в воскресенье, 25 июля, посетителям торгового центра «Арена» пришлось пережить несколько неприятных минут. Сработала пожарная сигнализация, реагирующая на дым. Всем пришлось выйти на улицу.

- Чтобы разобраться в ситуации, потребовалось около пяти минут. Оказалось, что в кафе одного из арендаторов – «Шоколаднице» - задымился гриль. Помощь пожарных не потребовалась. Гриль быстро привели в порядок. После этого эвакуированные посетители смогли вернуться в торговый центр, - рассказали в ТРЦ «Арена».