В Воронеже эвакуировали людей из торгового центра «Арена»

Сигнализация сработала правильно, но пожара не было. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером в воскресенье, 25 июля, посетителям торгового центра «Арена» пришлось пережить несколько неприятных минут. Сработала пожарная сигнализация, реагирующая на дым. Всем пришлось выйти на улицу.

- Чтобы разобраться в ситуации, потребовалось около пяти минут. Оказалось, что в кафе одного из арендаторов – «Шоколаднице» - задымился гриль. Помощь пожарных не потребовалась. Гриль быстро привели в порядок. После этого эвакуированные посетители смогли вернуться в торговый центр, - рассказали в ТРЦ «Арена».