В воронежский «Буран» пришли три новичка

Егор Орлов вернулся в "Буран". Фото: с сайта ХК «Буран»

«Буран» заключил просмотровый контракт с 25-летним защитником Егором Орловым. Последним его клубом была польская команда «Торунь». Орлов уже играл в «Буране» в сезонах 2017/2018 и 2018/2019 годов. Тогда он был командирован из клуба-партнера «ураганных» - московского «Динамо».

А из нынешнего клуба-шефа «Бурана» - череповецкой «Северстали» - в нашу команду командированы 19-летний защитник Тимур Каримов и 23-летний нападающий Артем Марков.

В то же время покинул «Буран» находившийся на просмотре защитник Кирилл Затонских.