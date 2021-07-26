В Воронеже сделают еще один самолет «Судного дня»

Это самолет для мирных полетов президента, а на случай ядерной войны создадут новый в Воронеже. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Воронежском авиастроительном заводе начали работу по созданию самолета, из которого в случае ядерной войны можно управлять войсками, а также эвакуировать на нем руководителей страны. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе.

Делать так называемый самолет Судного дня будут на базе Ил-96-400М. Их планируют создать два, включая тот, что сейчас в производстве. Не исключено, что закажут и третий подобный борт. Проект такого самолета назван «Звено-3С».

Будущий самолет придет на смену нынешним Ил-80, сделанных на базе пассажирских Ил-86. Дальность его полета будет в два раза дольше, будет возможность дозаправки в воздухе. Во время полета обязательно сопровождение его истребителями. Радиооборудование позволит из этого самолета отдавать приказы на расстояние около шести тысяч километров.

На ВАСО это будет уже не первый опыт создания такой важнейшей авиатехники. Первый самолет «Судного дня», сделанный на воронежском авиазаводе, передали Министерству обороны летом 2016 года. Он был создан на базе Ил-96-400.