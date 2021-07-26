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Общество26 июля 2021 11:48

Подарок для всех рыбаков и походников: аксессуары для туризма – всего за 1 рубль в «Галамарте»

Летом, конечно, приятнее всего проводить время на свежем воздухе: это идеальная пора для походов и пикников! А сперва не забудьте заглянуть в ближайший «Галамарт»
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С 21 по 27 июля здесь действует акция «Второй товар за 1 рубль» на товары для летней рыбалки, кемпинга и туризма.

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Подарок для всех рыбаков и походников: аксессуары для туризма – всего за 1 рубль в «Галамарте»
Подарок для всех рыбаков и походников: аксессуары для туризма – всего за 1 рубль в «Галамарте»
https://galamart.ru/catalog/turizm_i_rybalka/kemping_i_turizm/turisticheskoe-snaryazhenie-i-tovary-v-dorogu-4p57rad/633-003/

Рыболовы оценят бренд AZORFishing, который год от года прочно удерживает лидерские позиции не только среди новичков, но и среди профессионалов. Широкий ассортимент, постоянные новинки, современные технологии– и никаких переплат!

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В «Галамарте» вас ждет полная экипировка для летней рыбалки: можно взять различные аксессуары по отдельности или готовые рыболовные комплекты, в общем, закупиться на весь сезон (и не один) вперед.

А для любителей летних походов – множество аксессуаров для кемпинга и туризма: палатки, спальники, ножи и целые туристические наборы, термосумки и рюкзаки. Все для того, чтобы на природе ничего не застало врасплох: составьте список желаний заранее, приобретите все по нему и получайте от походов и пикников только удовольствие!

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8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на товары для летней рыбалки, кемпинга и туризма действует в розничных магазинах «Галамарт» с 21 по 27 июля 2021 г.

*Акция не действует на газовые горелки и плиты.

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