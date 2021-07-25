Воронежская бегунья взяла два «золото» первенства России

Воронежской бегунье Ксении Сомовой не было равных на первенстве России в спринтерских дистанциях. Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики, ВКонтакте.

Юная бегунья из Воронеже Ксения Сомова выиграла первенство России среди девушек до 18 лет на дистанции 200 метров. Соревнования проходили в Краснодаре.

Ксения показала результат 24.53, обогнав на считанные секунды Милену Анохину из Санкт-Петербурга (24,68). Елизавета Максимова из Кемеровской области отстала сильнее. Ее результат – 24,76.

Ранее Ксения Сомова выиграла и 100-метровку с результатом 12,08 секунды. Второй там стала Елизавета Максимова (12,16). Совсем чуть-чуть ей уступила Анастасия Горбунцова (12,17), занявшая третье место.

Напомним, на взрослом Кубке России воронежские бегуны выиграли четыре золота. Два из них – также на счету спринтера Владислав Доронина, выигравшего 100 и 200-метровки.