В Воронеже в августе снесут 24 киоска

В мэрии объявили, какие киоски снесут в августе. Большинство из них расположены на всем протяжении Московского проспекта, еще один в жилом комплексе «Задонье». Почти у всех нет официальных владельцев. Только незаконный объект по адресу: Московский проспект, 6 принадлежит некоему ИП Коляда.

Три павильона пойдут под снос в Левобережном районе по адресам: Ленинский проспект, 111, улица Героев Стратосферы, 1 и Новосибирская, 25/2.

В Ленинском районе уберут киоски на ул. Плехановская, 51 на остановке, павильоны на Моисеева, 65 и Матросова, 8. А также «Робин Сдобин» на Кольцовской, 66.

В Советском районе снесут два киоска на улице Южно-Моравская, 36 и по одному на Путиловской, 15 и на улице 232 Стрелковой Дивизии, 45.

В Центральном уберут торговый ряд у «НИИ Связи» (улица Плехановская, 14) и еще один «Робин Сдобин» в Березовой Роще. В Железнодорожном под снос определили павильон на Минской, 69/1.