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Общество25 июля 2021 18:54

Более 100 тысяч жителей Воронежской области получили бесплатные лекарства от «ковида» на дом

Медицинские чиновники сообщили, что перечень препаратов определяет лечащий врач
Олег КУЗНЕЦОВ
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За назначением бесплатных лекарств надо обращаться к лечащему врачу.

За назначением бесплатных лекарств надо обращаться к лечащему врачу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном департаменте здравоохранения отчитались об обеспечении бесплатными лекарствами больных «ковидом». С 16 ноября, по данным чиновников, их получили 105 160 жителей Воронежской области. Из них только за неделю с 15 по 21 июля лекарства выдали 5528 лечащимся на дому больным.

Степень тяжести заболевания и перечень положенных медицинских препаратов определяет лечащий врач. Бесплатные лекарства доставляют на дом работники поликлиник.

К сожалению, ситуация с заражением коронавирусом в Воронежской области не улучшается. На утро 25 июля стало известно об еще 475 заболевших.