В Воронежской области мошенник отобрал у доверчивой женщины 300 тысяч рублей

Уголовное дело возбудили, но мошенника пока не поймали. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 61-летняя жительница Павловского района. Женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее счета с минуты на минуту могут снять все деньги. И якобы чтобы пресечь действия преступников, выудил у собеседницы данные ее карты. После этого со счета, действительно, «уплыли» более 300 тысяч рублей.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 24 июля в Воронежской области было шесть мошеннических действий, совершенных бесконтактным способом, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Призываем людей быть более бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам. Даже если они называют себя сотрудниками финансовых учреждений.